Une star de la télévision tchèque lance 900.000 euros depuis un hélicoptère, la vidéo devient virale (vidéo)

Kamil Bartosek, producteur et star de télévision tchèque, a jeté près de 900.000 dollars depuis un hélicoptère, ce dimanche 22 octobre. Une pluie de billets à laquelle 4.000 personnes ont assisté.

L’argent ne pousse pas dans les arbres, mais il peut tomber du ciel. Ce dimanche 22 octobre, Kazma, une star de la télévision tchèque, a largué l’équivalent de près de 900.000 euros depuis un hélicoptère, à une foule de 4.000 personnes à proximité de Prague (République Tchèque).

Kamil Bartosek, plus connu sous le nom de Kazma sur les réseaux sociaux, a convié plusieurs milliers de personnes dans un champ. Mais pour participer à cette pluie d’argent sous forme de petites coupures, il fallait trouver un code caché dans un film réalisé par le producteur, «One Man Show : The Movie».

Un QR code attaché aux billets pour faire des dons

La vidéo est devenue virale et de nombreuses images ont circulé sur Internet, montrant une foule importante se ruer sur les billets, avec des sacs à la main. Au total, près de 22 millions de couronnes tchèques ont été lâchés en quelques minutes.

Des billets qui pouvaient également être utilisés pour les personnes les plus défavorisées : derrière chaque billet largué se trouvait un QR code permettant de faire un don à une association ou une œuvre caritative locale.