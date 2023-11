Voici les 10 lois les plus étranges d'Europe en 2023

Voici 10 lois des plus bizarres que l'on retrouve en Europe, et qui sont encore en vigueur aujourd'hui.

Les pays d'Europe multiplient les lois étranges, les interdictions farfelues et les réglementations bizarres. Certaines d'entre elles, malgré leur caractère totalement désuète, sont restées dans les livres de loi et continuent de faire rire. D'autres sont le résultat de faits divers absurdes. Voici une petite sélection de lois farfelues.

interdit de faire la tête

L'Italie est pleine de lois étranges. À Capri, il est interdit de porter des chaussures bruyantes. A Vigevano, il est interdit de s’asseoir à l’ombre d’un monument. À Eraclea, il est illégal de construire des châteaux de sable. Et à Milan, on est obligé de garder le sourire en toutes circonstances, exception faite des visites à l’hôpital et des obsèques.

interdit de tomber en panne

En Allemagne, vous n'avez pas le droit de tomber en panne d’essence sur l'autoroute, sous peine d'une amende. La panne est considérée comme un manque de vigilance et la faute vous appartient.

interdit de coller un timbre à l'envers

Au Royaume-Uni, vous avez la stricte interdiction de coller un timbre à l’envers si ce dernier représente un membre de la famille royale, cela étant considéré comme une trahison grave. Autre lois étrange du pays, il est strictement défendu de mourir dans le Parlement à Londres. Si jamais l'idée vous vient, vous serez arrêté.

interdit d'atterir en soucoupe volante

Depuis 1954, un arrêté interdit l'atterissage de soucoupes volantes dans une petite commune du Vaucluse. Ce dernier n'est pas prêt d'être retiré des textes de loi car il est jugé efficace. Le maire y tient beaucoup : «Si une soucoupe vient se poser sur ma commune, elle connaîtra le chemin de la fourrière !»

interdit de s'embrasser dans une gare

La France a gardé beaucoup de lois qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Par exemple, il est encore interdit d’appeler son cochon Napoléon et de s’embrasser sur le quai d’une gare. Avant janvier 2013, il était encore défendu aux femmes de porter des pantalons, à part pour le cheval ou pour le vélo.

interdit de faire ses besoins dans l'océan

Au Portugal, il est interdit d'uriner dans l’océan. La loi a pour but de préserver des espaces de baignade propres et qualitatifs. Malheureusement, il n'est pas facile pour les autorités locales de vérifier si la loi est bien respectée !

interdit de mettre des chaussures à talons

Si vous voyagez en Grèce, prévoyez des chaussures plates. Il est interdit de porter des talons hauts dans certains lieux car la pointe de la chaussure peut endommager les monuments antiques.

interdit d'être mort trop longtemps

En Roumanie, il est illégal d’être mort trop longtemps. Si vous êtes déclaré mort alors que vous êtes toujours en vie, dépêchez-vous de déclarer l'erreur ! En 2016, un homme déclaré mort, bien que toujours en vie, a perdu son procès pour demander l’annulation de sa mort car il avait fait appel trop tard. Il était donc mort-vivant !

interdit de ronfler dans un lieu public

Il est illégal de dormir sur un banc public en Croatie et, pire encore, de ronfler au risque de recevoir une contravention. D'ailleurs, l’amende double si vous êtes surpris en train de ronfler en dormant ! Pour être plus précis : dormir dans un lieu public vous coûtera 1000 kn, et si en plus vous ronflez, ajoutez 1000 kn supplémentaire à l’amende.

interdit de n'avoir qu'un seul cochon d'inde

En Suisse, il est interdit de ne posséder qu’un seul cochon d’Inde. Les «animaux sociaux», du type perruches ou poissons, doivent pouvoir interagir avec d’autres animaux de la même espèce. Vous en voulez un, et vous repartez avec deux.