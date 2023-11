Voici le signe astrologique avec lequel il faut éviter de se disputer

Ce signe d’Eau n’est pas du genre à oublier une dispute. Après un conflit, certains ont tendance à rapidement passer à autre chose, tandis que lui, au contraire, va chercher à se venger.

Après une dispute, tous les signes ne réagissent pas de la même manière. Et certains peuvent se montrer intransigeant. C’est le cas du Scorpion. En effet, s’il y a bien un signe avec lequel il vaut mieux éviter de se fâcher, c’est celui-ci.

Lorsqu’il est blessé et énervé, ce signe d’Eau ne va pas hésiter à utiliser son venin. «Il sait se montrer méchant et appuyer là où ça fait mal», affirme l’astrocoach Nathalie Marcot, experte en connexion intérieure et relations de couple.

Avec lui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Après une dispute, «le Scorpion va essayer de se venger». Dirigé par Pluton, planète de la destruction, et par Mars, qui symbolise la guerre, cet animal à pinces «va piquer et ne lâchera pas sa proie».

le podium complété par le Taureau et le cancer

«Il ne lâche pas le morceau, même des années plus tard», ajoute la spécialiste, qui tient une chaîne Youtube. Selon cette dernière, le Scorpion est suivi de près par le Taureau. Ce signe est «hyper têtu et rancunier. Il va ruminer, et cela pendant très longtemps».

Et pour cause, c’est« un signe Terre, fixe, et de milieu de saison, donc il restera campé sur ses positions», souligne-t-elle. Si c’est allé trop loin, le Taureau ne fera pas le premier pas pour arranger les choses, et «il est tout à fait capable de tirer un trait sur la relation».

Enfin, le podium est complété par le Cancer. «Ce signe d’Eau est très susceptible et a une mémoire d’éléphant», De fait, il gardera cette dispute en travers de la gorge un moment. Toutefois, il ne montrera pas forcément son ressenti comme un Scorpion ou un Taureau.