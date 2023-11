Une chanteuse nommée aux Grammy Awards priée de cesser de chanter lors d'un vol

La chanteuse de gospel Bobbi Storm, nommée au Grammy Awards avec son groupe, a été remise à sa place par un steward à bord d’un vol Delta Air Lines, après avoir refusé de suivre les instructions.

Un fâcheux épisode. La chanteuse de gospel Bobbi Storm a créé la polémique ce week-end, après avoir publié une vidéo d’elle vendredi 10 novembre. Alors que l’artiste était à bord d’un vol Delta Air Lines, elle a cru bon d’annoncer sa nomination pour deux Grammy Awards et de chanter pour les passagers, avant ce qui semblait être le décollage. Sauf que sur la vidéo, son attitude – elle se tenait debout au milieu de l’allée alors que tous les passagers étaient déjà assis – n’a pas été du goût du steward, qui lui a donc demandé de rejoindre son siège.

Si la jeune femme a finalement rejoint sa place, arguant que le voyant des ceintures n’était pas allumé, elle a continué de s’adresser aux passagers, expliquant «chanter pour le Seigneur» et faisant la promotion de sa nomination et de son titre. Un comportement qu’a, à nouveau, réprimé le steward lui demandant si «elle allait être capable de se taire», avant de lui expliquer «si vous n’arrivez pas à suivre mes instructions, vous ne pourrez pas prendre ce vol.». Une mise en garde qu’elle n’a pas suivie, puisqu’elle a continué de parler à la cantonade, avant de pousser la chansonnette sans aucune gêne.

Son comportement condamné sur les réseaux

Un comportement qui a scandalisé les internautes, nombreux à critiquer son attitude. «Vous pensez que parce que vous êtes nommée aux Grammy, les règles ne s'appliquent pas à vous et que l'avion est votre scène ?». « Vous aviez complètement tort, et j'espère que vous avez fini sur la liste des interdits de vol», «Arrêtez d'essayer d'attirer l'attention, ils auraient dû vous virer de l'avion !!!», «Vous avez tenu ces gens en otage et utilisé le nom de Dieu d'une manière manipulatrice. Cet homme faisait juste son travail et vous étiez perturbateur, point final. L’avion n'est pas votre scène ou votre panneau publicitaire pour commercialiser votre travail». «Vulgaire et déplacée. Elle a tort», peut-on lire dans de très nombreux commentaires.

Un bad buzz, qui n’a semble-t-il pas du tout ébranlé Bobbi Storm. Certaine de son bon droit, la chanteuse a ainsi expliqué dans une autre vidéo, partagée deux jours plus tard qu’elle avait été jointe par la compagnie, qui selon elle s’est excusée.

Assurant «n’avoir enfreint aucune loi» et avoir «seulement partagé sa joie», elle a expliqué qu’elle ne souhaitait pas que «le steward soit renvoyé» mais vouloir que «chacun garde en mémoire comment se comporter les uns les autres». Une prise de parole qui a logiquement de nouveau irrité les internautes.