Voici le signe astrologique qui aime le plus se regarder

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le (la) plus beau (belle)? Certaines personnes ont tendance à se vanter de leur personne et à s’admirer plus que de raison. Et s’il y a bien un signe astrologique qui est reconnu comme étant narcissique, c’est le Lion.

Dirigé par le Soleil, le Lion «a toujours besoin de briller», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot. Ce signe de Feu «est convaincu qu’il a toujours raison, et s’aime plus que tout». Les personnes nées sous ce signe ont généralement «une haute estime d’elles-mêmes».

Si le Lion aime faire plaisir et sait se montrer très généreux avec ses proches, il peut agacer son entourage avec son côté vantard. Que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée, «il prend de la place et fait tout pour que l’attention tourne autour de lui», ajoute-t-elle, rappelant néanmoins que ce ne sont que des généralités.

Pour rappel, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral, afin d’avoir une analyse précise et complète.

suivi par le Taureau

Autre signe ayant un ego surdimensionné : le Taureau. En effet, les natifs de ce signe de Terre sont connus pour avoir «une fierté mal placée, et une confiance en eux surdimensionnée», poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, et qui tient une chaîne Youtube.

Comme son congénère, le Taureau, signe du milieu du printemps, donc très fixe et stable, est persuadé qu'il a raison, même quand il a tort, et que «seul son avis compte». Dirigé par Vénus, planète de la valorisation et de l’estime de soi, ce ruminant a souvent la fâcheuse manie «de se prendre pour le centre du monde».