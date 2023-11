50 Cent : les images d'une fan de rap âgée de 64 ans lors du concert du rappeur à Birmingham deviennent virales

En concert à Birmingham, en Angleterre, le rappeur 50 Cent a partagé la vidéo d'une femme de 64 ans, fan de rap, en train de profiter du concert lors de sa prestation. Une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Un des meilleurs moments de sa vie qui n’est pas resté inaperçu. Mary Jane Farquharson, âgée de 64 ans, est en train de devenir une sensation sur les réseaux sociaux après la publication d’une vidéo où elle est filmée en train de profiter de l’ambiance d’un concert du rappeur 50 Cent, à Birmingham, le 14 novembre dernier.

La vidéo a notamment été publiée par le rappeur en personne sur son compte X, qui a qualifiée la femme âgée de «personne la plus cool» de son concert dans la ville de l’ouest de l’Angleterre.

The coolest person at my show tonight by far, she was rocking wit me .Birmingham second show. LOL #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/P9b7mMcL58

— 50cent (@50cent) November 15, 2023