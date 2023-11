«Il coupe son foie gras avec sa carte vitale» : cette vidéo prise dans un TER devient virale

Diffusées sur X (ex-Twitter) mercredi 15 novembre, les images d'un homme dégustant un sandwich au foie gras, aidé de sa carte Vitale faisant office de couteau dans un train régional, sont très vites devenues virales.

La gastronomie est décidément l'apanage des Français. Et ce n'est pas la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui contredira cette idée largement répandue. Sur le document partagé sur Twitter, on peut en effet apercevoir le chef parisien, Julien Gaulet, en train de se concocter un sandwich au foie gras, aidé de sa carte Vitale... en guise de couteau. Très rapidement, les images ont fait le tour de la toile.

Pendant ce temps, sur le TER Bourgogne de @SNCFVoyageurs, un voyageur décide de couper son foie gras avec sa carte vitale. Merci la France pic.twitter.com/S1ftEiadpA — Basile (@Basile_Viault) November 15, 2023

C'est pendant qu'il voyageait dans un TER de la région Bourgogne que Basile Viault, qui se présente comme l'employé d'une agence de publicité à Paris, a capturé la scène. Sur les images filmées, on apperçoit Julien Gaulet en train de trancher un foie gras au moyen de sa carte Vitale.

«Y'a pas plus français que ça»

De quoi susciter des réactions amusées sur les réseaux sociaux. Sous la publications, plus de 400 commentaires ont été déposés. «Toujours avoir foi en sa carte vitale», «Manque plus qu'un verre de vin et t'as la compète», «Y'a pas plus français que ça», peut-on par exemple lire. D'autres internautes ont néanmoins questionné la qualité du foie gras qui s'émietterait, selon eux, comme du parmesan.

Ce n'est pas la première fois que Julien Gaulet est à l'origine d'un tel buzz. En 2021 déjà, il avait fait sensation en dégustant un plat de pâtes à la truffe accompagné d'un verre de vin rouge dans un TGV. Un repas de qualité, aux antipodes de ceux qui sont proposés à la vente dans les wagons-bar et dans les gares.