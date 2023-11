Voici le signe astrologique qui aime le moins le sport

Contrairement au Bélier, qui ne jure que par l'effort physique, ce signe astrologique n’est pas un grand sportif.

Quand il a du temps libre, le Capricorne en profite rarement pour aller se dépenser. Et pour cause, ce signe de Terre considère un peu cette activité comme une perte de temps. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, ce signe «a de l’endurance et c’est un besogneux, mais le sport, ce n'est pas sa tasse de thé».

Dirigé par Saturne, la planète de l’introspection, il «préfère faire une partie d’échec, plutôt que passer du temps à la salle de sport. Il est dans la réflexion». Autrement dit, il préfère stimuler son cerveau que ses muscles, et «ne veut pas prendre le risque de se blesser en pratiquant une activité sportive».

la balance aussi

Et il n’est pas le seul. Selon Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relations de couple, il y a aussi la Balance. Gouvernée par Vénus, «elle aime bien la douceur et le côté compétition ne la stimule pas trop».

Généralement, ce signe d’Air n’aime pas le sport. La seule raison pour laquelle il va s’y mettre, c’est «pour avoir un beau physique, pour entretenir son corps et maintenir son poids de forme». Mais la Balance ne va pas considérer l’activité physique comme un plaisir.

La spécialiste, qui tient une chaîne Youtube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. En effet, pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.