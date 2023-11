Banquet à Versailles, concert privé... Qui est Madelaine Brockway, dont le mariage grandiose enflamme les réseaux ?

Héritière d’un magnat de l’automobile, Madelaine Brockway a épousé Jacob LaGrone au cours d’une célébration étalée sur plusieurs jours, dont un séjour à Paris où l’Opéra Garnier et le Château de Versailles ont été privatisés, pour ce que les internautes désignent comme le «mariage du siècle».

Au-delà du réel. Madelaine Brockway, 26 ans, vient de détrôner sans difficulté Sofia Richie pour le titre du mariage de l’année 2023. Selon les internautes abonnés à son compte TikTok, son union avec Jacob LaGrone, le 18 novembre dernier, pourrait même bien être le «mariage du siècle» tant la liste des événements organisés en amont de la cérémonie dépassent les frontières de l’imagination. C’est du moins l’avis des internautes, qui ont halluciné en découvrant les vidéos des festivités.

Qui est-elle exactement ? Madelaine n’est autre que la fille de Robert ‘Bob’ Brockway, un magnat de l’automobile texan affilié à Mercedes Benz, via la société Ussery Automotive Group dont il est le président-directeur général. Sa mère, Paula Brockway, est la vice-présidente de la branche de la célèbre marque automobile allemande basée à Coral Gables, en Floride.

Rien n’est impossible

La célébration du mariage de Madelaine Brockway a commencé par un enterrement de vie de jeune fille totalement «over-the-top» organisé durant quatre jours dans un resort de luxe situé dans le désert de l’Utah, en présence de ses meilleures amies. Les convives étaient logés à l’Amangiri Hotel, endroit couru par les plus célébrités comme Kim Kardahsian, Miley Cyrus, ou encore Justin Bieber. Chaque jour avait sa propre thématique, comme «Jolie en Rose» ou encore «Les Aliens sont parmi nous». Madelaine et ses amies se sont également déguisées à la manière de Marie-Antoinette lors de la soirée «Golden Hour».

Les futurs mariés et leurs invités se sont ensuite envolés, en jet privé (of course), en direction de Paris pour y passer cinq jours de folie. Ils ont eu droit à un concert privé du groupe Maroon 5 le jour du mariage, un déjeuner dans une suite de la Maison de haute couture Chanel, un tour en bateau sur la Seine, un dîner de répétition au sein de l’Opéra Garnier privatisé et décoré de fleurs (les préparatifs ont exigé une semaine de travail) pour l’occasion, ainsi qu’un autre dîner, mais aussi une nuit passée au Château de Versailles, lui aussi privatisé.

Étrangement, Madelaine Brockway et Jacob LaGrone n’ont pas dévoilé l’endroit exact de leur cérémonie de mariage qui s’est tenue le 18 novembre dernier. Il semblerait toutefois qu’elle se soit déroulée dans un luxueux manoir, avec un jardin entièrement décoré, des fontaines à eau, et des fleurs blanches. Le couple a également reçu une liste vertigineuse de cadeaux somptueux, avec des prix allant de 12.500 (11.500 euros environ) à 345 dollars.