Voici le signe astrologique le plus dépensier

Quand il s’agit de se faire plaisir ou de gâter leur entourage, certains signes sont prêts à dépenser des sommes extravagantes sans même compter. Et sur la première marche du podium, on retrouve le Bélier.

Comme le confirme l’astrocoach Nathalie Marcot, ce signe de Feu est reconnu «pour faire des achats compulsifs».

Et pour cause, il est dirigé par Mars, la planète de la pulsion et de l’action. A condition toutefois que ses comptes ne soient pas dans le rouge. «S’il a les moyens, il a tendance à dépenser son argent sans réfléchir».

Mais il sait aussi se restreindre si sa situation financière l’y oblige. En revanche, «il va mal le vivre car le Bélier ne supporte pas la frustration», précise-t-elle.

le Lion a des goûts de luxe

Autre panier percé : le Lion. Généralement, les personnes nées sous ce signe ont des goûts de luxe et aiment être à la pointe de la mode».

Ainsi, elles n’hésitent pas à faire flamber la carte bancaire pour s’offrir des vêtements et autres accessoires coûteux.

Gouverné par le Soleil, le Lion aime briller, «il est dans le paraître et a besoin de se faire remarquer», poursuit la spécialiste, rappelant néanmoins que ce ne sont que des généralités.

Pour avoir une analyse complète, il faut en effet prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.

les poissons complètent le podium

Enfin, selon Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple, la troisième place est occupée par les Poissons, mais pas pour les mêmes raisons que ses congénères.

Ce signe d’Eau «est dans le don de soi et agit avec empathie». Quand il s’agit d’aider ses proches, ou simplement de leur faire plaisir, il peut débourser de coquettes sommes.

«Quand il aime, il ne compte pas», ajoute l’experte, qui tient une chaîne YouTube. Dirigé par Jupiter, la planète de la générosité, le signe des Poissons n’est pas du genre à regarder scrupuleusement son compte.

Ce qui est important pour ces natifs, c’est «d’aider autrui et que l’on sache que l’on peut compter sur eux».