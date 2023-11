Jura : Emmanuel Macron gagne deux fois à un jeu de grattage, en prenant un café dans un bar PMU

Ce n'est pas l'endroit où on l'attendait. Le président de la République a fait une apparition pour le moins surprenante dans un bar-tabac du Jura vendredi, où il a pu gagner aux jeux à gratter, non pas une fois, mais à deux reprises.

Emmanuel Macron dans un bar PMU. Ce n'est pas le début d'une plaisanterie, mais le lieu où a souhaité se rendre le président de la République vendredi, en visite dans le Jura. Ce dernier était initialement en visite dans la commune de Moirans-en-Montagne pour aborder le sujet des forêts et le reboisement du pays.

Mais une fois ses impératifs accomplis, le chef de l'État a souhaité s'arrêter boire un café dans un petit commerce local. Si les gérants du Café de la Poste avaient connaissance de la venue d'Emmanuel Macron à Moirans-en-Montagne, ils étaient loin d'imaginer qu'il passerait par leur petit établissement.

«Ça a été une très belle surprise ! Monsieur Macron a dit que c’était un imprévu, qu’il a décidé de boire un petit café après avoir mangé un sandwich dans sa voiture. Et j’ai de la chance que ça soit tombé sur mon établissement», a confié Fernando Guilherme au journal local Le Progrès.

Un bisou du président

Le président ne s'est pas arrêté à un simple café et semble avoir voulu vivre une expérience exhaustive puisqu'il en a profité pour jouer au jeu à gratter du Loto de la biodiversité. Une décision qui a porté ses fruits, car chacun des deux tickets était gagnant. C'est donc avec six euros et la ferveur des Moirantins qu'il est reparti.

«Il est très, très, très sympa et a joué le jeu de la photo avant de repartir. Mais il est resté 20 minutes. Il a bien dialogué, il est resté dehors aussi et a pris des photos avec tout le monde», ont précisé les gérants du bar, Fernando et Silvia Guilherme. Le couple était d'autant plus ravi que leur fille Lyana ait eu droit à un bisou du président.