«La Porte de l'enfer» sur terre : quelle est la réelle origine de ce mystérieux cratère enflammé ?

Cela fait plusieurs décennies qu'un mystérieux cratère enflammé s'est formé en Asie centrale, créant la stupeur sur la toile. Surnommé la «Porte de l'enfer», les origines de ce phénomène apparu au Turkménistan ne font toujours pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique.

Il est surnommé la «Porte de l'enfer» mais est tout de même l'une des principales attractions du Turkménistan, situé dans le désert du Karakoum. Les autorités locales et les chercheurs estiment que sa création a eu lieu en 1971. Des scientifiques soviétiques auraient foré la zone pour trouver des gisements de gaz.

This 'Gate to Hell' has burned for decades. Will we ever shut it?

https://t.co/GneFlgmSw4

— National Geographic (@NatGeo) November 17, 2023