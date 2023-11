Cette araignée a pondu ses œufs dans l'orteil d'un homme à Marseille

Un Britannique a été mordu par une araignée alors qu’il était en croisière à Marseille (Bouches-du-Rhône) avec sa femme. Un mois après sa morsure, l’homme a découvert que l’arachnide avait pondu ses œufs dans son orteil.

Une croisière qui a mal tourné. Colin Blake, un touriste britannique, célébrait son 35e anniversaire de mariage en France sur un bateau de croisière lorsqu’il a été mordu par une araignée à Marseille. L'arachnide en a profité pour pondre ses œufs dans son orteil.

D’après la BBC Radio Scotland, l’homme et sa femme se trouvaient dans un restaurant de la cité phocéene lorsque les faits se sont produits. Voyant son orteil rouge et enflé, Colin Blake a d’abord pensé qu’il s’agissait simplement du frottement avec sa chaussure.

L’araignée se trouvait toujours dans l’orteil

Mais à la vue de son orteil devenu violet le lendemain, il a décidé de consulter le médecin du navire sur lequel il séjournait avec son épouse pour leur anniversaire de mariage. Colin Blake, originaire de Cramlington, dans le Northumberland en Angleterre, a alors été averti qu’il avait été mordu par une araignée-loup du Pérou et qu’elle avait pondu des œufs dans son orteil par la même occasion.

Après avoir reçu des antibiotiques pour combattre les toxines, un «corps étranger» a ainsi été retiré de son orteil au scalpel. Il s’agissait de l'araignée entourée de pus. Choqué par la nouvelle, Colin Blake a affirmé n’avoir rien senti, cette espèce d’araignée ayant l’habitude d’endormir sa proie avant de pondre.

Devant une telle mésaventure, il était donc plus que temps que le malheureux vacancier se fasse opérer. Et pour cause, Colin Blake a déclaré que «l'un des œufs d'araignée avait éclos», ajoutant que les médecins «pensaient que l'araignée était en train de se frayer un chemin dans (s)on orteil». Heureusement pour lui, les antibiotiques ont fini par tuer l'araignée. «J'ai demandé si je pouvais la garder, mais ils ont dit non», a conclu le Britannique qui devrait se rétablir complètement.