Elu plus bel homme d'Italie en 2019, il arrête sa carrière de mannequin pour devenir prêtre

Élu le plus bel homme d’Italie en 2019, Edoardo Santini, 21 ans, a annoncé avoir rejoint un séminaire du côté de Florence, abandonnant complètement sa carrière de mannequin.

Un virage surprenant. Alors qu’Edoardo Santini, un jeune homme de 21 ans avait une carrière toute tracée, il a décidé de se consacrer à sa foi et de rejoindre un séminaire dans l’objectif de devenir prêtre.

Pourtant, Edoardo étudiait le théâtre et la danse depuis son plus jeune âge, désireux de travailler dans le milieu de la mode et de la musique. En 2019, l’adolescent alors âgé de 17 ans avait été élu l’homme «le plus beau d’Italie», lors d’un concours organisé par ABE, un groupe de mode.

Avant lui, ce titre avait déjà ouvert des portes aux acteurs Giorgio Mastrota et Gabriel Garko, deux visages célèbres qui avaient connu un grand succès par le biais du concours.

Terrifié mais heureux

Mais Edoardo Santini a renoncé à la voie royale et c’est vers un chemin diamétralement opposé qu’il a décidé de se tourner : «Je suis sur le point de devenir prêtre, si Dieu le veut», a-t-il déclaré, en annonçant son arrivée dans le séminaire.

«J'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes qui m'ont donné la force d'approfondir cette question que je porte en moi depuis que je suis tout petit, mais que diverses peurs m'empêchaient d'explorer davantage», a-t-il expliqué à ses fans dans des propos relayés par le Daily Mail.

L’étoile montante aux plus de 7.480 abonnés sur Instagram a révélé avoir vécu avec deux prêtres, qui ont nourri son désir d’engagement dans la voie religieuse.

Après cette année, il s’est mis à étudier la théologie, et à travailler dans deux paroisses du diocèse de Florence. S’il avoue avoir été «terrifié» par l’abandon de ses rêves d’artiste, il est certain de ne pas regretter sa décision : «Maintenant je peux crier : Je suis Edoardo, j'ai 21 ans et je suis heureux», s’est-il réjoui.