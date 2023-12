Airbnb : il sera désormais possible de dormir dans la cabane du Père Noël en Finlande, au cœur de la Laponie

Dès le 11 décembre prochain, il sera possible de passer un séjour dans la cabane du père Noël à Rovaniemi, en Finlande, via la plate-forme Airbnb. Mais attention, cette expérience demande un peu de travail, aux côtés des lutins.

Noël approche à grands pas et les lutins coulent sous les préparatifs. Alors pour leur venir en aide, Airbnb propose de venir passer un séjour en Finlande, au bureau de poste officiel du père Noël.

Un moyen pour les amoureux de la saison de devenir de vrais lutins, tout en profitant de l’ambiance des fêtes au cœur de la magie de Noël, en Laponie. Le tout gratuitement. «Nous voulons proposer une expérience magique et immersive pour une famille. Non seulement les voyageurs pourront dormir dans la cabane du père Noël, mais ils pourront aussi découvrir les coulisses de son bureau de poste officiel, connu dans le monde entier, pendant la période la plus animée de l’année», a précisé Katja, cheffe des lutins et hôte sur Airbnb.

Devenir un lutin du père Noël ?

Cette expérience ne sera pas de tout repos. Le temps d’une journée, les voyageurs vont s’exercer au métier de lutin, en triant les quelque 30.000 lettres que reçoit le père Noël par jour, tout en vérifiant si les enfants ont bien été sages. Avant cela, une courte formation leur sera donnée afin de leur enseigner les us et coutumes des lieux.

Une fois le travail fini et les lettres triées communiquées au père Noël, les invités auront l’occasion de profiter d’un repas finlandais typique, pourront également s’essayer à la motoneige, partir en excursion pour observer les aurores boréales, et enfin se réchauffer dans un sauna.

Accueilli dans la cabane du père Noël, les chanceux voyageurs pourront profiter des somptueuses décorations de saison, comprenant des installations traditionnelles de Laponie, une armoire à vêtements de lutin et autres accessoires utiles au bon déroulé du voyage.

Une expérience unique et surtout gratuite

Ce séjour exclusif durera trois nuits, du 18 au 21 décembre et ne sera donc pas disponible pour tous. En effet, une seule famille sera choisie pour faire partie des lutins du père Noël. Il conviendra à une famille comprenant deux adultes et deux enfants âgés de cinq ans, au minimum. Pour tenter sa chance, il suffira d’envoyer une demande de réservation le lundi 11 décembre à 11h, sur le site airbnb.com/santa.

Les heureux gagnants recevront alors des billets aller-retour pour Rovaniemi, au départ de l’aéroport Londres-Heathrow. Bien que les frais de déplacements jusqu’à la ville de départ ne soient pas pris en charge, tout le reste du séjour sera gratuit, avec petit-déjeuner et dîner inclus.

Quelques règles à respecter

Aussi magique soit-il, ce voyage demande tout de même de respecter quelques règles. Tout d’abord, le père Noël sera bien accessible aux invités, mais il faudra tout de même prendre la précaution de lui demander la permission avant de prendre une photo avec lui.

Autre point important, des mesures d’hygiène seront demandées, comme de retirer ses chaussures avant d’entrer dans la cabane pour ne pas abîmer les tapis de Laponie qui craignent beaucoup la neige. Les réglementations locales applicables au Covid-19 seront également demandées.

Enfin, la règle la plus importante sera de rester fidèle à l’image du lutin, en portant la tenue de rigueur, qui se compose d’un bonnet en feutre avec une clochette et d’une tunique. Dès lors, il ne leur restera plus qu’à profiter pleinement du voyage.