Voici le métal qui serait le plus rare et le plus cher au monde

On pourrait croire que l'or est le métal le plus cher du monde mais il n'en est rien. S'il fait partie du top 3, c'est le rhodium qui le surpasse et se classe comme le métal le plus cher et le plus rare au monde.

Le rhodium (Rh), a été découvert en 1803 par le physicien et chimiste britannique, William Hyde Wollaston. Il appartient à la catégorie des métaux nobles.

Son aspect est similaire à celui de l'argent, que cela soit par sa couleur ou par sa brillance. Mais il est beaucoup plus dense et rare que l'argent, puisqu'il pèse environ 12,41 g/cm3 contre 10,49 g/cm3.

Il est très utilisé dans l'électronique et dans l'industrie chimique. Le rhodium est utilisé dans certains processus chimiques et catalytiques, en particulier dans la production d'acide nitrique.

Un métal rarissime

Au 4 décembre 2023, le cours du Rhodium atteignait 129,41 euros le gramme. Il faut donc compter 12.941 euros pour s'en procurer un kilogramme.

Son coût très élevé est principalement dû à sa rareté mais aussi à la demande croissante dans les domaines industriels.

La production mondiale de Rhodium est limitée, et la plupart de l'approvisionnement provient de mines de métaux d'Afrique du Sud, de Russie et du Zimbabwe. En 2020, sa production était de seulement 25 tonnes, c'est 124 fois moins que pour l'or.