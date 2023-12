Sur le point de mourir, il avoue à sa fille qu’il est l’un des fugitifs les plus recherchés des Etats-Unis

En phase terminale d’un cancer du poumon, un Américain de 70 ans a avoué à sa fille qu’il avait échappé toute sa vie aux autorités et qu’il se cachait depuis plus de cinquante ans sous une fausse identité après avoir braqué une banque durant sa jeunesse.

Une vie de mensonge. Au printemps 2021, Thomas Randele, un homme âgé de 70 ans, atteint d’un cancer du poumon au stade terminal, a décidé de livrer à sa fille, Ashley, le secret qui le hantait depuis tant d’années : «Quand j’avais 20 ans, j’ai volé une banque de l'Ohio pour un butin de 215.000 dollars».

Le septuagénaire lui avait alors dévoilé que son nom n'était pas Thomas Randele, mais Theodore Conrad, aussi appelé «Ted Conrad».

Conscient de l’importance du secret qu’il venait de révéler à sa fille, l’homme l’avait suppliée de ne pas faire de recherches sur son passé. Mais la tentation était trop grande, «j’étais seule dans la chambre de mon enfance et j’ai cherché sur Google, ‘Ted Conrad disparu’, il y avait des centaines d’articles sur lui», a-t-elle déclaré à la chaîne d'information CNN qui vient de médiatiser l'histoire.

Au cours de ses recherches, Ashley a ainsi découvert que son père avait commis l’un des plus gros braquages de Cleveland, inspiré de son film préféré, «l’affaire Thomas Crown». Cette histoire a notamment fait réagir la toile.

Ashley Randele had a close relationship with her father but only learned shortly before he died that he was a fugitive bank robber, she tells the podcast "Smoke Screen: My Fugitive Dad." https://t.co/rBObYlZICF

