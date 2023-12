Elle détourne 200.000 euros et invite ses anciens patrons à son mariage luxueux

Une salariée a comparu devant le tribunal de Carcassonne le mercredi 6 décembre dernier, pour avoir détourné la coquette somme de 200.000 euros à ses patrons. De l'argent pour sortir de la misère son futur mari et, comble de l'ironie, inviter ses employeurs à leur noces.

Une histoire rocambolesque digne d'un film. Une salariée a comparu devant le tribunal de Carcassonne (Aude) pour «escroquerie et abus de confiance». Durant deux ans l'ancienne employée d'une étude d'huissier a détourné plus de 200.000 euros pour pouvoir sortir de la précarité un sans domicile fixe dont elle est tombée amoureuse, comme le rapporte la Dépêche.

«Nous n'avions plus rien à manger»

C'est en 2017 que cette histoire a débuté, Isabelle était alors bénévole à la Croix-Rouge. C'est là-bas qu'elle y a rencontré son futur mari, un sans domicile fixe. Elle s'était alors donné pour mission de le sortir de la précarité. Elle a donc commencé tout d'abord par lui payer un hôtel et tout ce dont il avait besoin pendant plusieurs mois.

Cependant, avec le temps, les économies de cette dernière ont commencé à s'épuiser. Isabelle s'est endettée grâce à des crédits à la consommation et les deux amoureux ont fini par être dans le rouge : «Nous n’avions plus rien à manger... Même pas de papier toilette», a-t-elle rapporté au tribunal correctionnel de Carcassonne.

Dès 2019 pour subvenir à leurs besoins, la salariée a eu l'idée de détourner des chèques à l'endroit où elle travaillait. Tout d'abord des petites sommes allant de 200 à 250 euros, puis de plus importantes. Un combine qui a duré deux ans, deux années pendant lesquelles Isabelle a amassé un pactole de 200.000 euros. Grâce à cet argent, le couple a pu mener la belle vie, voyages, week-ends, les deux tourtereaux ne se refusaient plus rien.

Après quelques années, les amoureux ont décidé de se marier. De nombreuses personnes ont été conviées à cette cérémonie dont les patrons d'Isabelle qui ne se doutaient pas qu'ils étaient les bienfaiteurs derrière ce mariage.

ses patrons finissent par tout découvrir

C'est finalement après le départ d'Isabelle de son entreprise que ses anciens patrons ont découvert le pot aux roses. L'ancienne salariée a donc été jugée pour «escroquerie et abus de confiance» et condamnée à un an de prison avec sursis.