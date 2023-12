Nombre 666 : qu'est-ce que l'hexakosioihexekontahexaphobie ?

Très présent dans les films d'épouvantes, le nombre 666 représente souvent la peur car il fait référence au diable issu de la Bible. Mais saviez vous que certaines personnes ont une phobie de ce nombre ? Une phobie au nom presque aussi effrayant que le «Chiffre du Diable» : l'hexakosioihexekontahexaphobie.

Un nombre qui inspire la peur. Si vous refusez d'habiter une adresse avec le nombre 666 ou encore d'avoir un numéro avec des successions de ce chiffre, vous souffrez peut-être d'hexakosioihexekontahexaphobie. Une peur ancestrale, puisqu'il faut remonter à la Bible pour trouver son origine. Ce nombre vient du verset 18 du chapitre 13 de l’Apocalypse de Jean, dernier livre du Nouveau Testament. Il y est écrit : «C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est : six cent soixante-six».

Popularisé par les films d'épouvante, le nombre 666 peut inspirer la peur, car il représente souvent le diable ou encore l'antéchrist. Mais comment savoir si l'on souffre de ce mal ?

Les symptomes de l'hexakosioihexekontahexaphobie

Les exemples célèbres sont nombreux : en 1989, Nancy et Ronald Reagan auraient modifié leur adresse afin que le 666, St. Cloud Road, devienne 668, St. Cloud Road. De nombreuses femmes auraient eu peur d'accoucher le 6 juin 2006 à cause de la succession du chiffre 6. Si cette peur est souvent liée à des superstitions, l'hexakosioihexekontahexaphobie existe bel et bien et il est très facile de savoir si l'on souffre de cette phobie.

Tout d'abord, cette peur se manifeste par une anxiété à la vue de ces chiffres, une accélération du rythme cardiaque, des sueurs froides, ou encore une crise de panique.

Comment s'en débarasser ?

Il existe de nombreux moyens de se débarrasser de cette phobie si cette dernière devient trop envahissante au quotidien. Votre médecin traitant peut par exemple vous prescrire des médicaments pour soigner votre hexakosioihexekontahexaphobie. De plus, il existe des thérapies cognitives comportementales qui permettent de démanteler la peur chez le patient.

Ensuite, il est conseillé d'en parler autour de soi, ainsi votre entourage pourra vous soutenir et vous aider à combattre cette peur au quotidien. Enfin, des séances chez le psychologue sont un excellent moyen de surpasser la peur du chiffre 666.