Un petit âne tombé dans une cavité souterraine sauvé après huit heures d'efforts par les pompiers

Un petit âne âgé de deux semaines a chuté dans un trou, près de la commune de Tourettes, dans le Var dimanche dernier. Après plusieurs heures d’efforts, les secouristes sont parvenus à le sauver grâce à une importante mobilisation.

Huit heures de mobilisation auront été nécessaires. Les sapeurs-pompiers du Var ont été appelés ce dimanche pour une mission assez particulière. Un ânon était tombé dans une cavité profonde de 4 à 5 mètres, près de la commune de Tourettes.

Arrivés sur place vers 15h, les secours ne sont parvenus à extraire l’animal que le soir-même, à 23h. Ce sont tout d’abord les pompiers de l’Unité de secours, d’assistance et de recherche (Usar) qui se sont présentés sur les lieux, avant de demander le renfort d’une équipe du Secours en milieu périlleux et montagne, spécialisée dans les interventions en site souterrain (SMPM-ISS).

Un sauvetage particulièrement long

À leur arrivée, les équipes d’intervention ont pu constater que le petit âne était bien vivant, mais dans l’incapacité d’en sortir par lui-même. En effet, l’accès jusqu’à l’ânon, par le trou dans lequel celui-ci était coincé, était bien trop difficile.

À la nuit tombée, après plusieurs heures de mobilisation, les secours ont été dans l’obligation de creuser une galerie latérale au trou, comme l’a rapporté le média Var-Matin, grâce à un engin de chantier. L’ânon a toutefois été récupéré, emmitouflé dans une couverture en raison du froid.

Les pompiers l’ont ensuite confié à un vétérinaire pour s’assurer de sa santé et ont également rebouché le trou avant de quitter les lieux, afin de s’assurer qu’aucun animal ne retombe dans cette cavité. Au total, ce sont treize sapeurs-pompiers, en plus d’une équipe de l’Usar et d’un véhicule de commandement, qui ont été mobilisés.