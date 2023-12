Automobile : la première voiture électrique russe amuse les internautes

Le premier prototype de véhicule électrique russe a été dévoilé par l'entreprise Avtotor ce lundi 19 décembre. Une voiture destinée à innover le paysage automobile russe, mais qui s'est retrouvée moquée sur le Web.

Un prototype qui laisse craindre le pire ? L’entreprise de construction automobile Avtotor a dévoilé le premier véhicule électrique russe, la «Amber». Une innovation pour l’automobile russe qui s’est rapidement distinguée par son design particulier... moqué sur Internet.

The car in the picture is called Avtotor Amber and is an electric car made by the Russians. It will go into production in 2025.





The people at Fiat can breathe a sigh of relief. The Fiat Multipla is no longer the ugliest car in the world. pic.twitter.com/xYJ2DApKR2

— Ironic DNA (@IronicDNA) December 19, 2023