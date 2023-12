Elle promène un chameau tranquillement dans Londres, les passants s'inquiètent (vidéo)

Au Royaume-Uni, les passants de Chingford, à l’est de Londres, ont fait la rencontre déroutante d’une femme qui promenait un chameau en laisse, comme d'autres promènent leur chien.

Une drôle de balade. Dans les rues de Chingford à l’est de Londres, les passants ont eu la surprise de croiser une dame en promenade avec un chameau, tenu par une laisse.

What is a camel doing in London pic.twitter.com/FdnhRv3AXv

— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) December 18, 2023