Voici le signe astrologique le plus excentrique

Que ce soit à travers son apparence ou son comportement, ce natif se fait rapidement remarquer. Et pour cause, c’est le signe le plus excentrique du Zodiaque.

S’il y a bien un signe qui ne passe pas inaperçu, tant il est excentrique, c’est le Verseau. Dirigé par Uranus, la planète symbolisant notamment la nouveauté et de la modernité, ce signe d’Air «est un original et un avant-gardiste», explique l’astro love coach Nathalie Marcot.

Le Verseau «aime dire qu’il est différent et qu’il ne rentre pas dans les cases». Les conventions l'ennuient, c’est un être hors norme, «et il en est fier», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple.

Les personnes nées entre le 21 janvier et le 19 février ont tendance à se faire souvent remarquer, que ce soit à travers leur comportement, leur mode de vie, leur profession, ou bien leur style vestimentaire. D’ailleurs, ce natif anticonformiste «porte souvent des pièces uniques», et originales.

A noter cependant que ces analyses sont des généralités. Comme le rappelle Nathalie Marcot, que vous pouvez retrouver sur Youtube, pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.