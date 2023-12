Voici les signes astrologiques qui ont le plus besoin de se dépenser

Certains signes aiment se laisser aller à l’oisiveté, comme le Taureau, tandis que d’autres ne peuvent pas rester en place, comme le Bélier et le Sagittaire.

Si l'on souhaite se reposer et rester au calme, il vaut mieux ne pas être entouré d’un Bélier, ou d’un Sagittaire, des signes qui débordent d’énergie.

Tous deux associés à l’élément Feu, qui symbolise l’action, ils «ne supportent pas l’inactivité, avec eux, il faut que ça bouge», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

Dirigé par Mars, planète qui représente la lutte et le combat, le Bélier est un être dynamique, «qui déteste s’ennuyer. Il a besoin de défis, et de se challenger», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

En plus d’être lié au Feu et régi par Mars, c’est un signe dit cardinal, il se trouve en début de saison, c’est pourquoi il a plein d'élan.

Épris de liberté, le Sagittaire, signe le plus optimiste du Zodiaque, est connu pour aimer «les grands espaces, les activités, et le mouvement».

Et il est gouverné par Jupiter, «la planète qui amplifie les choses», précise Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. C’est pour cette raison qu’il fait tout avec excès, et peut se montrer infatigable.