Paris : elle a accouché un 25 décembre mais ne savait pas qu'elle était enceinte

Anna Roy, sage-femme à la maternité des Bluets à Paris, est revenue cette semaine sur un 25 décembre qui a marqué sa carrière. Celui où un petit garçon a pointé le bout de son nez alors que sa mère ne savait pas qu’elle était enceinte.

Une naissance inattendue un jour de Noël. Des anecdotes, les sage-femmes en regorgent, mais celle d’Anna Roy sort du lot. Interrogée par le Figaro en cette période de festivités, elle est revenue sur cette nuit de garde du 25 décembre 2015 à la maternité des Bluets à Paris, lorsqu’une jeune femme de 30 ans a donné naissance à un petit garçon à la suite d’un déni de grossesse.

Venue pour soigner de violentes douleurs au ventre, sûrement dues à son repas du réveillon de Noël de la veille, la jeune femme, appelée «Justine» pour garder son anonymat, était loin de se douter qu’elle ne ressortirait pas seule de l’hôpital.

venue seule aux urgences

Anna Roy s’est souvenue de cette jeune femme venue seule aux urgences, qui a dû se plier à une série d’examens pour déterminer les causes de ses souffrances. Seulement, une anomalie a été détectée par les médecins. Sans attendre et sans plus d'informations, elle a été transférée aux urgences de la maternité.

«Il n'y avait plus de doute à avoir, c’était une grossesse arrivée à son terme. En constatant l’intensité des contractions, le travail avait déjà commencé.», a expliqué la sage-femme. Comme pour tous les autres cas d’annonce de grossesse issue d’un déni, la tâche s’annonçait particulièrement délicate, d’autant plus que le temps pressait car la naissance était imminente.

Sous le choc, il a fallu digérer la nouvelle, tout en gérant les interrogations qui lui sont venues à l’esprit. Comment avait-elle pu passer à côté de cette grossesse ? «Elle avait consulté à plusieurs reprises les mois précédents et personne n’avait jugé bon de lui prescrire une échographie pour la simple raison qu’elle était jeune, en bonne santé et qu’elle continuait d’avoir ses règles».

Un conte de Noël

Après l’accouchement, une autre problème est venu s’ajouter, Justine n’acceptait pas ce nouveau-né. Pour elle, avoir un enfant n’était pas encore envisageable. Cependant, grâce aux équipes médicales, celle-ci a accepté de prévenir son compagnon qui l’a immédiatement rejoint.

Anna Roy a ensuite expliqué qu’un simple regard des parents sur l’enfant a suffi à les faire changer d’avis, «plus ils se rapprochaient, plus ils s’attendrissaient mutuellement». Une fois l’émotion et l’euphorie redescendues, le jeune homme s’est adressé à la sage-femme, «vous vous rendez compte à quel point cette naissance est surréaliste ? Et ce garçon est né un 25 décembre, il faut bien y voir un signe supplémentaire».

Bien que l’histoire commençait sur une très mauvaise note, Anna Roy s’est félicitée de son dénouement, «c’est l’un de mes plus beaux cadeaux de Noël». Enfin, pour finir en beauté, ses collègues et elle-même ont retenu une sublime image, celle du couple entouré de leur famille à qui ils présentaient leur enfant. «On se serait crus dans une comédie américaine, mais en mieux», a-t-elle confié. Finalement, il semblerait que la magie de Noël ait opéré.