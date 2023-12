Un enfant de 3 ans se réveille à 3h du matin et ouvre les cadeaux de Noël de toute sa famille

A tout juste 3 ans, le fils de l’auteur américain Scott Reintgen a décidé de «rendre service» en déballant l’ensemble des présents de sa famille durant la nuit de Noël. Le jeune enfant a justifié son action en expliquant vouloir que tout le monde trouve ses cadeaux plus facilement.

Il voulait rendre service. Le fils de 3 ans de l’auteur Scott Reintgen (Nyxia, A door in the dark) a réservé une drôle de surprise aux membres de sa famille. A 3h du matin, durant la nuit de Noël, le jeune enfant est sorti de son lit et a pris la décision d’ouvrir l’ensemble des cadeaux présents sous le sapin.

L’auteur a partagé cette mésaventure sur son compte X, présentant une photo attestant des faits. Tout autour de l'arbre de Noël se trouvent des emballages cadeaux plus ou moins soigneusement arrachés par le jeune enfant surnommé «le prédateur de minuit» par son père et sa mère.

Yall. My three year old came down at 3am and unwrapped EVERYONE’S presents. pic.twitter.com/8dlfqdwHO7 — Scott Reintgen (@Scott_Thought) December 25, 2023

Les parents ont découvert l'ampleur du «carnage» lorsqu'ils sont descendus dans leur salon après avoir répondu favorablement à l'appel de leur bambin en difficulté pour ouvrir la boîte de son cadeau favori, un lanceur de toile Spider-Man.

Pour éviter une déception trop grande pour leur fils aîné âgé de 6 ans, ils ont rapidement remballé le plus de cadeaux possible et recouché leur benjamin qui, selon sa mère, «n’a aucun remord».

«Nous ne sommes pas fâchés. C'est un bon garçon et c'est une histoire que nous raconterons pour le reste de notre vie», a indiqué Scott Reintgen pour refermer le chapitre de cette histoire insolite.