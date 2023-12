Voici le signe astrologique qui aime le plus draguer

En terrasse, sur la plage ou en soirée, ce signe astrologique ne peut pas s’empêcher de draguer.

Audacieux, passionné et drôle, le Sagittaire est connu pour être le signe le plus dragueur du Zodiaque. Si une personne lui tape dans l’œil «il va faire le premier pas et la séduire ouvertement», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Ce signe de Feu «est très à l’aise avec les gens», et sûr de lui. «Il aime se mettre en avant et n’a peur de rien». Gouverné par Jupiter, la planète de l’expansion, ce natif n’est pas du genre à se mettre de limite, et ce, même s’il est en couple.

En effet, le Sagittaire fait partie des signes les plus infidèles. C’est «un aventurier» qui est très attaché à sa liberté, et qui vit de manière très intense. Et s’il doute de son couple, il ne va pas se priver d’aller voir ailleurs.

et le bélier

Autre grand dragueur : le Bélier. S'il croise une personne qui lui plaît, «il va l’aborder sans se poser de questions», selon Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube. Dirigé par Mars, planète qui représente l’action et la combativité, ce signe de Feu «va d'abord agir et réfléchir après».

L’astro love coach précise que ce natif passionné est «sujet aux coups de foudre». Toutefois, «l’ennui et la routine, prévient-elle, peuvent le faire rapidement basculer dans l’infidélité».

Pour rappel, ces analyses sont des généralités. Pour avoir une étude astrologique complète, il faut prendre en compte l'ascendant, et toutes les autres caractéristiques du thème astral.