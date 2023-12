Royaume-Uni : une chienne disparue en 2017 retrouvée à seulement 10 km de chez elle

En Angleterre, une chienne disparue en 2017 a été retrouvée vivante et en bonne santé à quelques kilomètres de chez elle, le 11 décembre dernier. Depuis, elle cherche un nouveau foyer, car ses anciens propriétaires ne peuvent plus s’en occuper.

Une histoire rocambolesque. Au Royaume-Uni, une chienne disparue depuis 6 ans a été retrouvée le 11 décembre dernier près de Crawley Down, un village au sud de Londres, à seulement 10 km de là où vivait sa famille.

Le Patterdale Terrier, prénommé Rose, était porté disparu en mars 2017, moins de 24 heures après avoir été adopté, rapporte CNN.

La chienne a été identifiée par l’association Lost Dog Recovery UK South, qui avait été informée qu’un chien errait dans le village britannique. L'animal était connu des habitants du quartier, qui avaient pris l'habitude de le nourrir.

À la recherche d'une nouvelle famille

Pour amadouer la chienne, les volontaires ont utilisé une cage dans laquelle ils avaient déposé du poulet rôti, garni de pâté. «Nous savions que notre petite chienne errante était difficile et nous avions trouvé ce qu'elle aimait», a déclaré l'association.

C'est grâce à la puce électronique dont elle est équipée qu'ils ont ainsi réussi à identifier Rose et à retrouver ses propriétaires.

Malheureusement, ceux-ci ont expliqué qu’ils avaient déménagé et qu’ils n’étaient plus en mesure de s’en occuper. «Ils sont ravis qu'elle soit saine et sauve et, bien sûr, tristes de ne pas pouvoir la reprendre», a écrit l’équipe de Lost Dog Recovery UK South dans un post Facebook repéré par CNN.

La chienne a donc été placée dans un refuge, où elle attend qu’une nouvelle famille vienne l'adopter.