Voici le signe astrologique qui est le plus souvent joyeux

Ce signe astrologique est reconnu pour voir toujours le verre à moitié plein. Peu importe les épreuves, il n'est pas du genre à se laisser abattre, tant l’optimisme est une qualité innée chez lui.

Selon l’astro love coach Nathalie Marcot, la palme du signe le plus positif est décernée au Sagittaire.

Indépendant, ouvert sur le monde, passionné, drôle et aventurier, ce signe de Feu «est très positif et voit toujours le bon côté des choses. Même si la situation est compliquée, il ne va pas se focaliser sur le négatif».

dirigé par Jupiter

Pour lui, derrière chaque difficulté, «il y a toujours un enseignement, une leçon, qui va lui permettre de grandir, et de s’améliorer», poursuit la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple.

Et pour cause, le Sagittaire est dirigé par Jupiter. Cette planète, surnommée le «grand bénéfique» en astrologie, représente «l’optimisme, les choses agréables, et vient amplifier le positif, mais elle peut aussi amplifier le négatif».

L’astro love coach, qui tient une chaîne Youtube, précise que cette analyse est aussi valable aussi pour «les personnes ayant ce signe pour ascendant, et les personnes qui ont la Lune en Sagittaire».