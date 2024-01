Voici le signe astrologique le plus compréhensif

Tolérant et compréhensif, ce signe d'Air n’est pas du genre à imposer sa vision des choses. Même s'il ne les partage pas, il respecte les idées et les opinions des autres.

Les personnes nées sous le signe du Verseau sont connues pour être indépendantes, éprises de liberté, et tolérantes. Et pour cause, c’est un signe d’Air, l’élément «symbolisant la légèreté et l’ouverture d’esprit», explique l’astrocoach Nathalie Marcot.

D’autre part, ce natif est dirigé par Uranus, «la planète de la nouveauté, de la modernité et de la fraternité». Pour le Verseau, «c’est très important d’accepter l’autre tel qu’il est». «On s’accepte peu importe nos différences», telle est sa devise.

Ce signe n’est pas dans la jugement et il n’est pas du genre à «imposer sa vision de la vie et ses opinions», poursuit la spécialiste, qui poste régulièrement du contenu sur Youtube. Et il n’est pas le seul.

Selon Natalie Marcot, la Balance fait elle aussi preuve de beaucoup de tolérance. Douce et très à l’écoute de l’autre, elle a une grande ouverture d’esprit. «Ce n’est pas sa nature d’avoir des idées arrêtées».

De plus, la Balance, qui est gouvernée par Vénus, la planète de l’amour, «a souvent peur de déplaire», donc elle ne prend pas le risque de froisser la personne en face d’elle en émettant un jugement. Même si elle pense ou fait autrement, elle accepte et respecte les idées et les choix de vie des autres.