Chicago : un trou en forme de rat dans le sol intrigue les habitants

Moins de dix jours à peine après la publication d'un post sur X montrant la photo d'un trou en forme de rat à Chicago, de plus en plus de visiteurs affluent pour voir de leurs propres yeux la découverte devenue attraction.

L'information aurait pu passer totalement inaperçue. Pourtant, depuis quelques jours, nombreux sont ceux qui se précipitent à Chicago pour observer un trou dans la chaussée. En cause : sa forme singulière semblable à celle d’un rat.

Had to make a pilgrimage to the Chicago Rat Hole pic.twitter.com/g4P44nvJ1f — Gatorade Should Be Thicker. (@WinslowDumaine) January 6, 2024

Tout a commencé avec un simple cliché du trou posté sur X par un certain Winslow Dumaine, devenue viral sur la Toile en à peine 48 heures.

Des pièces et des bougies autour du trou

C'est au détour d’une promenade que Winslow a eu l’idée de prendre en photo ce qu’il a surnommé avec humour le «Chicago rat hole» (trou du rat de Chicago), sans doute sans imaginer un seul instant qu’il ferait parler de lui à ce point.

Depuis, le trou dans la chaussée a fait l’objet de plusieurs reportages par des chaînes locales, et même... par le célébrissime journal The New York Times. Les badauds s'y pressent aussi pour y jeter des pièces ou allumer des bougies. Une pierre tombale miniature a même été déposée.

#ChicagoRatHole update: people have begun placing coins in the Rat Hole. I made a contribution and wished for peace on earth pic.twitter.com/kZNVYfcG30 — Ryan (@ryanttoomey) January 10, 2024

Une origine qui intrigue

Une question revient fréquemment : comment la marque est-elle apparue ? S’agit-il d’une réelle empreinte de rat (dont la population a explosé au point de hisser Chicago au rang de ville américaine la plus envahie par le rongeur) ?

Si la réponse n’est pas connue, certains habitants du quartier affirment en tout cas que le «Chicago rat hole» existe déjà depuis vingt ans. Et beaucoup avancent, qu'en réalité, c'est un écureuil qui serait tombé d'un arbre à l’endroit exact où le trou est visible. Le fameux «Chicago rat hole» n’a probablement pas fini de faire parler de lui.