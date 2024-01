Astro : voici le signe astrologique le plus maladroit

Il vaut mieux éviter de confier un grand secret ou bien une tâche minutieuse aux Gémeaux. Et pour cause, ce signe d’Air est reconnu pour être le plus maladroit du Zodiaque.

Selon l'astro love coach Nathalie Marcot, la palme du signe le plus maladroit revient aux Gémeaux. Ce signe d'Air, élément qui symbolise la communication, a du mal à rester en place et à se concentrer, souligne-t-elle.

Dirigé par Mercure, ce signe sociable «peut se montrer très maladroit, dans ses gestes», car il a tendance à gesticuler dans tous les sens, mais aussi quand il parle.

suivi de la Balance

Sans le vouloir, «il répète des choses qu'il devait garder secrètes», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple. Et il est suivi par la Balance. Ce signe d'Air est lui aussi connu pour être malhabile.

«La Balance veut souvent faire plein de choses, pour ne rien manquer et profiter de tout», mais dans la précipitations, «elle a tendance à faire des erreurs», et à mettre les pieds dans le plat.

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube, rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.