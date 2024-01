Un coureur de 52 ans fume en plein marathon, il est finalement banni 2 ans par les organisateurs

En Chine, un quinquagénaire s'est vu interdire la participation à un marathon pendant deux ans après avoir été repéré en train de fumer pendant toute la durée de l'épreuve. Un comportement qui n'a pas plu au comité d'organisation.

Fumer comme… un marathonien. Le 7 janvier, alors que se déroulait à Xiamen (Chine) le C&D Xiamen Marathon 2024, un coureur de 52 ans nommé M. Chen, qui avait terminé l’épreuve en trois heures et 33 minutes a écopé d’une interdiction de participer à cette même course pendant deux ans. Le comité d’organisation lui reproche, preuves à l’appui, d’avoir fumé des cigarettes à la chaîne durant les 42 kilomètres du parcours, rapporte The Independent.

Les organisateurs du marathon de Xiamen ont référé de la situation à l'Association chinoise d'athlétisme afin que celle-ci engage des sanctions supplémentaires. Dans son communiqué, le comité d’organisation a également indiqué avoir vérifié que M.Chen avait fumé en se basant sur «la supervision de la course, les rapports des arbitres, les données des puces de chronométrages, les vidéos de la course, les photos et d’autres documents». Son classement, ainsi que son chronométrage ont alors été annulés par le comité.

Oncle Chen ou « Smoking Brother »

Ce n’est pas la première fois que M. Chen est aperçu en train de courir un marathon avec une cigarette dans la bouche. En 2018, il avait ainsi été photographié alors qu’il courrait en fumant durant le marathon de Guangzhou. En 2022, lors du marathon Xin'anjiang à Jiande, dans la province de Zhejiang, il avait également également vu en train de fumer. Sur les 1.500 personnes ayant franchi la ligne de départ, il s’était classé 574e.

Dans son pays, celui qu’on surnomme Oncle Chen est une petite vedette. Il a notamment obtenu la distinction de «Smoking Brother» (frère fumeur) en Chine. Mais peu importe, car au regard des organisateurs du marathon de Xiamen, le tabagisme fait partie de la liste des « comportements punissables ».