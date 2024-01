Astro : voici le signe astrologique qui a le plus besoin de voyager

Les individus nés entre le 23 novembre et le 21 décembre sont connus pour être des explorateurs intrépides.

C’est un aventurier dans l’âme. S’il y a bien un signe qui adore s’évader et partir à l’aventure, c’est le Sagittaire. Symboliquement, ce signe de Feu «représente l’étranger dans le Zodiaque», affirme l’astro love coach Nathalie Marcot.

Dirigé par Jupiter, la planète de l’expansion et de l’exagération, le Sagittaire «aime les grands espaces, découvrir de nouveaux horizons», et il est toujours partant pour aller explorer des terres inconnues avec son sac à dos.

Suivi par le bélier

Convivial, optimiste et très attaché à sa liberté, ce natif «a besoin de changer d’air et brûle la chandelle par les deux bouts». Et il n’est pas le seul.

Selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relations de couple, le Bélier est lui aussi un grand aventurier avide de nouvelles expériences. Audacieux et impulsif, «il peut se retrouver à l’autre bout du monde sur un coup de tête».

Ce signe, qui appartient également à l’élément Feu, n’a pas peur de l’inconnu et des imprévus. «Faire des voyages et partir à l’aventure, ça le stimule», souligne Nathalie Marcot, que vous pouvez retrouver sur Youtube.