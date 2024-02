Epidémie de gastro-entérite : 139 passagers confinés dans un bateau de croisière

Partis pour une croisière de rêve, 139 personnes en provenance de Southampton (Angleterre) doivent finalement rester en quarantaine sur le navire, alors qu'une épidémie de gastro-entérite s'est déclarée à bord.

La croisière ne s’amuse plus pour eux. Quelque 139 personnes embarquées sur un bateau de croisière sont confinées à bord en raison... d’une épidémie de gastro-entérite.

Partis de Southampton (Angleterre) le 11 janvier sur le «Queen Victoria», les 123 passagers et 16 membres d’équipage en question ont en effet déclaré souffrir de vomissements et de diarrhées.

Alors que l’origine de l’épidémie n’a pour l’heure pas été élucidée, la compagnie Cunard Cruise Line, propriétaire du navire, a, outre la mise en quarantaine, pris des mesures additionnelles en matière de nettoyage et de désinfection du bateau. C’est en tout cas ce que fait savoir le Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l'agence sanitaire fédérale américaine, ceci «conformément au plan de prévention et de réponse à l'épidémie du navire».

Des précédents sur 14 autres navires

Du 3 au 12 janvier, la CDC avait déjà signalé une épidémie impliquant 92 passagers et 8 membres d'équipage sur un navire de la compagnie Celebrity Cruises Celebrity. Toujours selon l’instance, 14 épidémies de gastro-entérites et maladies associées se sont déclarées sur des navires de croisière en 2023.

Selon les procédures en vigueur, l’instance surveille, à distance, la bonne exécution des mesures d’assainissement pour enrayer l’épidémie. Le bateau et ses 1824 passagers et 967 membres d’équipage doivent théoriquement rallier Hawaï le 12 février.