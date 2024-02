Voici le signe astrologique qui ne lache jamais son téléphone

Ce signe astrologique ne peut pas se passer de son smartphone. Messages, réseaux sociaux, mails... Ce natif hyperconnecté est à l’affût dès qu’il reçoit une notification.

Tomber en panne de batterie ou ne pas avoir de réseaux ? Pour la Balance, c’est inconcevable. Et pour cause, il est accro à son smartphone. Comme l’affirme l’astro love coach Nathalie Marcot, ce signe d’Air, l’élément de la communication, veut toujours garder un œil sur ce qui se passe dans le monde virtuel.

Sensible au regard des autres, la Balance a besoin «d’aller sur les réseaux sociaux pour voir si ses followers ont réagi à ses publications, et lire les commentaires sous sa dernière photo», poursuit l’experte, précisant que ce natif a particulièrement besoin «d’être rassuré et de savoir qu’on l’aime».

D’autre part, la Balance est un signe très curieux. Elle peut passer des heures à regarder son fil d’actualité, «pour voir ce que les gens pensent, font pendant les vacances, mais aussi pour se cultiver et se tenir informer des dernières tendances». Dirigé par Vénus, la planète de l’esthétisme et de la beauté, ce signe «apprécie beaucoup regarder des vidéos sur la mode et la décoration», note-t-elle.

le verseau aussi

Si vous envoyez un message à un Verseau, vous pouvez également espérer une réponse dans la minute, tant il est scotché à son portable.

Gouverné par Uranus, la planète symbolisant notamment la nouveauté et la modernité, ce signe possède souvent «un smartphone à la pointe de la technologie, et a beaucoup de mal à s’en séparer», affirme Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.

C'est son objet fétiche. Les applications et les fonctionnalités des téléphones n’ont aucun secret pour lui. D'ailleurs, l’astro love coach souligne que ce signe a tendance à travailler «dans le web, dans l'électronique, et dans le domaine des nouvelles technologies».