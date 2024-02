Allemagne : la compagnie ferrovaire du pays travaille encore avec Windows 3.11 datant de 1993

Une offre d’emploi pour un poste d’informaticien relayée par Siemens Mobility fin janvier a permis de constater que la compagnie ferroviaire allemande «Deutsche Bahn» utilisait encore le système d’exploitation Windows 3.11 datant de 1993 et qui n’est plus pris en charge par Microsoft depuis 2001.

Largement moquée par les internautes, l’offre d’emploi à l’origine de cette découverte a finalement été supprimée. Une proposition de poste comme informaticien pour la compagnie ferroviaire Deutsche Bahn (DB), mise en ligne fin janvier par Siemens Mobility, a attiré l’attention de la presse allemande.

En effet, cette dernière demandait au candidat de savoir gérer le système d’exploitation Windows 3.11 sorti en 1993 et qui n’est pourtant plus pris en charge officiellement par Windows depuis 2001.

«Comme les trains et les infrastructures ferroviaires ont une durée de vie de 30 ans ou plus, nos clients continuent d’utiliser des systèmes éprouvés qui sont la norme dans l’industrie. Nous sommes responsables de la maintenance et du soutien des systèmes tout au long de leur cycle de vie», a justifié l’entreprise allemande auprès de Bild.

Face au buzz crée par cette affaire et aux moqueries répétées sur les réseaux sociaux, la compagnie ferroviaire a décidé de retirer son annonce pour ce poste ces derniers jours.

Un train longue distance sur trois en retard l’an dernier en Allemagne

La compagnie ferroviaire allemande a indiqué qu’elle s’appuyait sur bon nombre de technologies anciennes mais que ces dernières n’avaient aucune conséquence sur la sécurité du personnel et des passagers. La Deutsche Bahn a assuré qu’elle utilisait aussi des matériaux et des systèmes de pointe, notamment des logiciels qui s'appuient sur l'intelligence artificielle.

L’an dernier, un train longue distance sur trois était en retard en Allemagne. Selon le quotidien allemand, 36 % des arrêts effectués par ces trains comportaient des retards supérieurs à six minutes.

Un précédent impliquant windows en France en 1995

En novembre 2015, des milliers de passagers ont été bloqués à l’aéroport d’Orly en raison d’une panne sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 3.1. Ce logiciel datant de 1992 servait à l’époque à communiquer des informations sur la visibilité des pistes aux pilotes.

Le problème a mis du temps à être résolu car seulement trois techniciens compétents étaient aptes à utiliser ce système d’exploitation. L’autre problématique, celle des pièces détachées, avait pu être résolue grâce à des achats sur eBay, selon un syndicat relayé par le site 7sur7.be.