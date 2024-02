Voici le signe astrologique le plus imaginatif

Les signes astrologiques dirigés par Vénus, planète de l’art, de la beauté, et de l’esthétique, sont dotés d’un esprit particulièrement créatif.

C’est le cas du Taureau. Habile de ses mains, cet animal à cornes est par exemple très inspiré en poterie. En effet, il n’est jamais à court d’idées quand il s’agit de manier la terre cuite, explique l’astro love coach Nathalie Marcot.

Gourmet et gourmand, le Taureau (20 avril - 20 mai) a également un sens aiguisé de la décoration et peut se montrer très créatif en cuisine, que ce soit pour les recettes, le dressage de l’assiette, ou de la table.

Autre signe au fort potentiel créatif : la Balance. Selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, les personnes nées entre le 24 septembre et le 23 octobre ont «le goût de l’esthétisme, de la mode, et des belles choses».

Ce signe d'Air a souvent un sens inné pour confectionner des tenues. Il sait jouer avec les matières et les couleurs, et a un don pour fabriquer des bijoux, souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube.