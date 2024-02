Voici le signe astrologique sur lequel on peut toujours compter

Le Sagittaire est connu pour être le signe astrologique le plus optimiste du Zodiaque, mais aussi le plus loyal.

Comme le confirme l’astro love coach Nathalie Marcot, la loyauté est une valeur essentielle pour les personnes nées entre le 23 novembre et le 20 décembre. Et pour cause, ce signe de Feu est gouverné par Jupiter.

Surnommée «le grand bénéfique» en astrologie, cette planète «symbolise la morale, la justice et le respect de l’ordre». Passionné, honnête et drôle, le Sagittaire n’est pas du genre à contourner la loi et a pour principe de toujours respecter ses engagements.

C’est un ami sur lequel on peut compter. «Quand il fait une promesse, il l'honore. Il n'a qu'une parole et ne supporte pas la trahison, en amour comme en amitié», ajoute la spécialiste, également experte en connexion intérieure et en relations de couple.

Nathalie Marcot, qui tient une chaîne Youtube, souligne que cette analyse est aussi valable aussi pour «les personnes ayant ce signe pour ascendant, et les personnes qui ont la Lune en Sagittaire».