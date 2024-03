Japon : McDonald’s lance un parfum à l’odeur de frites

McDonald’s Japon s’apprête à prendre une nouvelle direction dans sa stratégie de diversification en lançant trois nouveaux parfums, dont un à l’odeur de frites.

Ça va sentir la friture toute la journée. Ce mercredi 6 mars, la filiale japonaise de McDonald’s a diffusé sur son compte X une publicité d’un nouveau produit pour le moins étrange. Sur l’affiche, on peut voir une femme en train de se parfumer.

Ce qui est plus curieux encore, c’est que le flacon de parfum mis en avant sur l’affiche publicitaire ressemble comme deux gouttes d’eau à l’emballage utilisé par la firme américaine de fast-food pour servir les frites.

«On a fait un parfum qui sent la pomme de terre ! Merci de venir le jour de la date de sortie», a écrit le compte X de McDonald’s Japon.

Ce sont trois produits qui sont proposés par la célèbre chaîne de restauration, dont un à l’odeur des frites McFries salées, un deuxième au sel d’algues et à la prune nori et un troisième, reproduisant le design d’une exclusivité de McDonald’s Japon, les Shaka Shaka Potatoes, à l’odeur de la mayonnaise à l’ail et au poivre noir.

«Les pommes de terre Shaka Shaka sont une exclusivité de McDonald's Japon, et elles sont nommées ainsi en raison du bruit que fait le sac lorsqu'on le secoue pour répandre les différents assaisonnements aromatiques disponibles», a expliqué le média Siliconera.

Ce n’est pas la première fois que l’enseigne McDonald’s Japon fait parler d’elle. Pour les 50 ans de la franchise Hello Kitty, les habitués de la marque pouvaient collectionner 50 jouets en achetant un Happy Meal.

Il y a 4 ans, McDonald’s Japon avait également lancé des bougies dont l’odeur rappelait les ingrédients du «Royal Cheese» : le pain, le ketchup, le fromage et même les cornichons.