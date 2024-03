Guinness World Records : l’humoriste Chicandier mise sur la raclette pour son défi du 17 mars prochain

L’humoriste Chicandier, connu pour ses vidéos de «bon vivant» et son langage fleuri, s’est lancé le défi d’organiser la plus grande raclette du monde le 17 mars prochain, à Saint-Etienne. Un rendez-vous convivial qui affiche complet et qu’il va faire homologuer au Guinness Book.

Une nouvelle idée inattendue de Jason Chicandier. L’humoriste de 45 ans, qui s’est fait connaître du grand public sur la toile avec notamment son programme «L’Addiction s’il vous plaît», où il interviewait en prenant l’apéritif des personnalités comme François-Xavier Demaison, Bruno Solo, ou encore Clara Morgane entre autres, organisera le 17 mars prochain la plus grande raclette jamais proposée au monde.

Un rendez-vous que Laurent Regairaz, de son vrai nom, compte faire enregistrer au Guinness book, en battant le précèdent record qui avait réuni 1.067 personnes autour de ce plat convivial. La convivialité sera d’ailleurs le maître mot de cet événement atypique, qui rassemblera 2.000 personnes autour de producteurs locaux, au parc des expositions de Saint-Etienne, ville d’origine de Jason Chicandier. Plusieurs grands chefs à l’instar de César Troisgros, Xavier Pincemin, Lionel Levy ou encore Charles Fontes feront le déplacement.

Des billets partis comme des petits pains

Avant même d’être lancée, cette raclette géante fait déjà un carton plein puisque le rendez-vous affiche complet. Les quelque 1.700 places proposées à l’origine se sont vendues comme des petits pains, en à peine cinq jours. Encore plus fort, il n’aura fallu qu’une minute quinze pour que les 300 billets ajoutés partent à leur tour.

Toujours du côté des chiffres fous, une tonne de pommes de terre, pas moins de 600 kilos de fromages et 330 de charcuterie ont été prévus à l'occasion de ce rendez-vous XXL, dont une partie des fonds sera reversée à l'associtaion DNA, qui œuvre à la promotion de la place des personnes en situation de handicap dans la société civile.