Californie : il se fait voler son colis devant sa porte par un homme déguisé en sac poubelle (vidéo)

Un homme s’est fait voler un colis déposé devant sa porte vendredi dernier en Californie aux Etats-Unis, par un individu… Déguisé en sac poubelle, a relaté la presse américaine ce jeudi 4 avril.

Un vol astucieux. Recouvert d'un sac poubelle, un homme a été surpris par une caméra de surveillance en train de voler un colis devant une maison en Californie aux Etats-Unis vendredi dernier, d'après la presse américaine ce jeudi. Il n'a pour l'heure, pas été identifié.

Ce sont les images de la caméra disposée à l’entrée de la maison, qui ont permis à Omar Gabriel Munoz, de se rendre compte du vol.

Door camera footage captured a thief disguised as a trash bag stealing a package from a home in Sacramento, California. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/3ws32wn3rI

