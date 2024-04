Australie : la vidéo d'un cheval de course sur le quai d'un métro devient virale

Un cheval de course a été filmé trottant sur le quai d'une station du métro de Sydney, la semaine dernière, par une caméra de surveillance, avant d'être capturé et de retrouver son écurie.

En Australie, une vidéo de surveillance du métro de Sydney a capturé, vendredi 5 avril, juste avant minuit, un cheval de course déambulant avec désinvolture le long du quai de Warwick Farm, une gare de banlieue, située au sud-ouest de la principale métropole australienne.

Dévoilée le 10 avril par Transport for NSW, la société de transports de l'Etat australien de Nouvelle-Galles du Sud, la vidéo est devenue virale, partagée même par Chris Minns, le Premier ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sidney.

Wet tracker.





Didn't realise I needed to say but - horses aren't allowed on our trains, sorry folks.





I can confirm the horse has returned home, safe and sound. pic.twitter.com/1Xkbqayi4q

— Chris Minns (@ChrisMinnsMP) April 10, 2024