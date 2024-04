Comme les humains, les poules rougissent en fonction de leurs émotions

Une nouvelle piste pour étudier le bien-être animal va pouvoir être envisagée à la suite d’une découverte portant sur les émotions des poules. Selon des scientifiques, celles-ci sont en effet en capacité de rougir au même titre que les humains.

Les poules rougissent autant que les humains. Telle est l’information avancée par un groupe de chercheurs de l’Inrae, qui ont expliqué que cela dépendrait de leur état émotionnel. Cette découverte pourrait aussi offrir une nouvelle piste sur l’évaluation du bien-être animal.

Ce constat serait parti d’une expérimentation sur un logiciel d’imagerie à partir de 18.000 clichés de six poules de race Sussex, étudiées durant trois semaines. Les scientifiques se sont ensuite adonnés à de véritables expériences.

«Une perception plus positive de la présence humaine»

Pour cela, l’équipe s’est rendue dans un verger du Val-de-Loire et a ainsi constaté un rougissement des poules lorsqu’elles se trouvaient face à des vers de farine. Elles devenaient également écarlates lorsqu’elles se faisaient capturer, puis bien plus claire lorsqu’elles étaient au repos.

Dès lors, les chercheurs ont isolé 13 poules durant cinq semaines consécutives afin de les habituer à la présence humaine. Contrairement à d’autres poules, le groupe a dévoilé une couleur plus claire, «traduisant un état plus calme», malgré la présence d’un humain.

«Cet indice peut indiquer une perception plus positive de la présence humaine par rapport aux poules non habituées à l’homme et peut constituer un nouvel outil pour évaluer le bien-être animal», a expliqué l’Inrae. Cette expérience ouvre les scientifiques à d’autres interrogations et expérimentations, notamment les corrélations de ces rougissements avec le mouvement des plumes sur leur tête, entre autres.

Ils pourront pareillement comprendre le sens de ces rougissements entre les poules elles-mêmes, en particulier lors de diverses interactions.