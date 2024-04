Gourde, banane, short... La tenue d'Emmanuel Macron pour jouer au football amuse les internautes

Le président de la République Emmanuel Macron a participé, ce mercredi 24 avril, à un match de football caritatif pour les Pièces Jaunes. L'occasion de partager sa tenue sur les réseaux sociaux.

Chaussettes, chaussures, short, gourde, banane... Rien n'a été laissé au hasard par Emmanuel Macron, qui a partagé sur X (ex-Twitter), ce mercredi, sa tenue pour participer à un match de football caritatif au profit des Pièces Jaunes dans les Yvelines.

Si le sujet est pourtant bel et bien sérieux, le cliché pris par le président de la République a provoqué de nombreuses réactions, la plupart des internautes s'amusant notamment de la présence d'une banane et d'une gourde sur l'image.

Certains ont imaginé là l'intervention de Brigitte Macron, qui lui aurait mis son «goûter» avec ses affaires. D'autres, connaissant la passion du président de la République pour le football, ont interprété ce cliché comme étant une manière, certes étonnante pour un président, de partager une activité lui tenant simplement à coeur.

D'autant plus que ce match de football s'est joué aux côtés de nombreuses célébrités, des personnels soignants de l'hôpital de Plaisir ainsi que des joueurs du club de la ville, le FO Plaisir -, venues en soutien à l'opération Pièces Jaunes, parrainée par l'épouse du chef de l'Etat.

Des réactions similaires ont également été retrouvées sur Instagram, comparant Emmanuel Macron aux célèbres joueurs de football Cristiano Ronaldo ou encore Messi.

