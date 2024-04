Une enfant de 3 ans pense qu’un monstre se cache derrière le mur de sa chambre, il s’agissait de 60.000 abeilles

Aux États-Unis, Saylor Class, une petite fille de 3 ans, se plaignait quotidiennement de la présence d’un monstre juste derrière le mur de sa chambre. Si ses parents ne s’en sont pas inquiétés, 60.000 abeilles y avaient, en réalité, fait leur nid.

Une histoire digne d’un film d’horreur, qui devrait servir de leçon à tous les parents du monde. En effet, il est bien souvent facile de se dire que son enfant ne dit pas forcément la vérité ou qu’il divague. C’est ce qui est arrivé à Saylor Class, une petite fille de 3 ans, qui n’a cessé d’alerter ses parents durant des mois, quant au monstre qui se cachait derrière son mur. Laissant ainsi le temps à une colonie pharamineuse de 60.000 abeilles de s’y installer.

Les mois sont passés et les parents de Saylor ont simplement tenter de la rassurer. Après tout, les monstres n’existent pas, d’autant plus qu’ils venaient de montrer à leur fille le célèbre film Pixar, Monstres et Cie. «Nous lui avons même donné une bouteille d’eau et lui avons dit que c’était un spray anti-monstre pour qu’elle puisse pulvériser n’importe quel monstre la nuit», a confié la mère de l’enfant, Massis Class, comme l’a rapporté la BBC.

Mais ce n'est qu'une fois après avoir remarqué que des abeilles tournaient autour du grenier et de la cheminée, à l’extérieur de la maison, que des doutes ont commencé à émerger...

Un nid d’abeilles de 45 kg

Comprenant que sa fille entendait très certainement le bourdonnement des abeilles, Massis Class a fait appel à un apiculteur qui est parvenu à localiser la zone dans laquelle se trouvait le plus d’insectes. Il s’agissait bel et bien du grenier, situé juste au-dessus de la chambre de Saylor.

En repérant un trou de la taille d’une pièce de monnaie située dans le coin d’une bouche d’aération du grenier, celui que la petite fille a appelé «le chasseur de monstres», a percé le mur et est alors tombé nez à nez avec une monstrueuse ruche d’abeille. «Elles sont sorties comme dans un film d’horreur», a déclaré Massis Class.

L’apiculteur a confirmé avoir enlevé un nid d’abeille de près de 45 kg et avoir procédé par aspiration pour extraire l’ensemble de ces insectes, qui ont ensuite été placés dans des caisses pour être retransférés vers un endroit adapté. Mais la famille ne s’en est pas tirée indemne, en effet, les abeilles et leur miel ont provoqué des dégâts estimés à plus de 18.000 euros (20.000 dollars), non pris en charge par leur assurance habitation.