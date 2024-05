Voici le signe astrologique le plus égoïste

Contrairement aux personnes nées sous le signe des Poissons, qui est dévoué et empathique, les natifs de ce signe ont tendance à ne penser qu'à eux.

Égocentrique, le Lion n’est pas du genre à s’intéresser et à penser aux autres. En effet, selon l’astro love coach Nathalie Marcot, il souhaite «que tout tourne autour de sa personne et a tendance à toujours ramener la conversation à lui».

Prendre des nouvelles de son entourage, famille ou amis, ce n'est pas dans ses habitudes. Et les problèmes des autres, il ne s’en soucie pas. Et pour cause, c’est un signe de Feu dirigé par le Soleil. Le Lion «a toujours besoin de briller et se considère comme le plus beau et le plus fort».

suivi par lé bélier

Les personnes nées entre le 23 juillet au 23 août «ont besoin de se sentir supérieur aux autres», souligne Nathalie Marcot, qui tient une chaîne YouTube. Cette dernière rappelle toutefois que ce ne sont que des généralités. Pour avoir une analyse complète, il faut prendre en compte l'ascendant et les autres caractéristiques du thème astral.

Selon la spécialiste, également experte en connexion intérieure et relation de couple, le Lion est suivi de près par le Bélier. Dirigé par la planète Mars, qui symbolise la guerre et l’action, ce signe de Feu «va foncer sans se préoccuper des autres». Tout ce qui compte, «c’est sa trajectoire et ses objectifs. Il va toujours penser à sauver d’abord sa peau».