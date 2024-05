De glaçantes prédictions de la «voyante» aveugle Baba Vanga se réalisent

La «voyante» aveugle bulgare, Baba Vanga, a fait des prédictions effrayantes pour 2024. Les plus sceptiques seraient étonnés de découvrir qu'une de ses prévisions s'est réalisée.

Les oracles de Baba Vanga terrorisent les crédules, plus de 25 ans après le décès de la voyante aveugle bulgare. Avant sa mort, elle avait fait des prédictions pour chaque année jusqu’en 5079, et certaines de 2024 se sont produites, a expliqué The Mirror. La «Nostradamus des Balkans» avait prédit des événements météorologiques terrifiants, qui se sont récemment manifestés au Brésil, au Kenya, en Tanzanie et en France.

La «voyante» qui avait prédit les attentats du 11 septembre aurait eu une vision selon laquelle, au cours de l’année, des événements météorologiques terrifiants et des catastrophes naturelles se produiraient. Un oracle terrifiant qui se manifeste depuis le mois de mars au Kenya, avec des pluies torrentielles dévastatrices. Ce vendredi, le ministère de l’Intérieur a annoncé à l’AFP un bilan dépassant les 200 morts à cause d’inondations. La Tanzanie voisine, touchée par des intempéries similaires, a déploré de son côté 155 morts. Les deux pays d’Afrique de l’Est se préparent actuellement à l’arrivée d’un cyclone.

L’État du Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, est également touché par d’importantes pluies diluviennes. Jeudi 2 mai, un bilan rendu public par les autorités a indiqué la mort de 29 personnes dans des inondations et des glissements de terrain. Le gouverneur du Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a indiqué qu’il s’agissait du «pire désastre climatique» vécu par l’État.

L’Hexagone a aussi eu sa dose de pluie ces derniers jours. Mercredi 1er mai, le nord de la France a été touché par de violents orages, mais aussi des chutes de grêle, des inondations et des glissements de terrain. À Courmelles (Aisne), une femme de 57 ans est décédée après une coulée de boue déclenchée par les intempéries.

Bon augure pour la médecine en 2024

Décédée en 1996, Baba Vanga est, aujourd’hui encore, une figure culte parmi les adeptes de la divination, notamment parce que certains de ses oracles se sont réalisés après sa disparition, comme la mort de la princesse Diana.

La défunte Bulgare avait prédit pour cette année une tentative d’assassinat du président russe, Vladimir Poutine, et avait mis en garde contre la multiplication des attaques terroristes en Europe.

Cependant, tout n’est pas si noir pour 2024. La «voyante» a eu la vision de développements radicaux dans le domaine des soins de santé, particulièrement des traitements pour les maladies incurables telles que l’Alzheimer et le cancer. Un oracle qui serait sur la bonne voie, étant donné que selon Le Figaro, des scientifiques Anglais travaillent conjointement sur un vaccin préventif contre le cancer du poumon, capable de prévenir 90% des cas, selon les chercheurs.

Avant sa disparition, Baba Vanga avait prédit la résolution de la crise alimentaire dans le monde entre 2025 et 2028 et la possibilité pour l’humanité de voyager dans le temps en 2304.