Royaume-Uni : elle retrouve sa bague de fiançailles 54 ans après l’avoir perdue dans un champ

Une femme âgée de 80 ans a retrouvé sa bague de fiançailles ce mercredi 1er mai alors qu’elle l’avait perdue il y a 54 ans dans un champs près de Pontardawe, au Pays de Galle.

Une jolie trouvaille. Marilyn Birch, âgée de 80 ans, a récemment retrouvé sa bague de fiançailles qu’elle avait perdue il y a 54 ans, a rapporté la BBC. L’histoire a commencé en 1970, lorsqu'elle décida de porter son alliance lors d'une journée ordinaire alors qu’elle n’avait pas pour habitude de la porter.

Malheureusement, sa bague a glissé de son doigt alors qu’elle nourrissait les vaches de sa ferme près de Pontardawe (Neath Port Talbot). Son mari, Pete, lui avait offert cette bague au prix de 18 livres sterling en 1966. Désespérés en voyant l’étendu du champ, le couple s’est résigné.

Le jour où tout a basculé

L’histoire a pris un autre tournant quand la semaine dernière, Keith Phillips, un détective de la région a demandé à explorer la ferme de Marilyn et Pete. L’épouse n’a pas manqué de lui évoquer sa bague perdue. «À la troisième visite, nous avions appris à le connaître un peu mieux. Alors je lui ai dit "Écoute Keith, ne te soucie pas de toutes ces ordures que tu trouves, va plutôt chercher ma bague de fiançaille"» a-t-elle expliqué à la BBC.

Un défi pour Keith Phillips qu’il n'a pas manqué pas de relever. En une semaine, Keith Phillips, muni d’un détecteur de métaux, a trouvé la bague égarée depuis ces années, alors que le couple n'y croyait plus. Marilyn et Pete sont restés sans voix, surpris par la nouvelle. «Je parle beaucoup en temps normal, mais à cet instant je ne pouvais tout simplement plus parler (...) Je n’arrêtais pas de regarder la bague, c’était incroyable !», a-t-elle confié.