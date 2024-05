Etats-Unis : la police de Miami s'équipe d'une Rolls-Royce pour susciter des vocations (Vidéo)

La police de Miami (Etats-Unis) a dévoilé une voiture de police de marque Rolls-Royce. L'objectif est de faciliter le recrutement de nouveaux agents.

De quoi faire des rondes avec classe. Sur les réseaux sociaux, la police de Miami (Etats-Unis) a fait sensation en dévoilant sa nouvelle voiture de patrouille, une Rolls-Royce Ghost de 2012, un véhicule vendu à l'origine 250.000 dollars, pour promouvoir sa campagne de recrutement.

MBPD and professional staff exemplify the highest standards of dedication and quality policing in our unparalleled commitment to the residents and visitors we serve. We are thrilled to introduce this stunning addition to the MBPD recruitment team—courtesy of @bramanmotors ! pic.twitter.com/I27NUAgsge

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) May 9, 2024